Британец купил дом учительницы и нашел там сокровища

Британец купил дом обычной учительницы музыки Бетт-Джоан Рэк после ее смерти за 7331 фунт стерлингов (около 760 тысяч рублей) и нашел там сокровища на крупную сумму. Об этом пишет Bored Panda.

Владелец антикварного магазина Алекс Арчболд приобрел дом, зная, что в нем есть рояль, который может представлять некоторую ценность. Учительницу он знал на протяжении нескольких лет, однако ни разу не был у нее дома.

Когда Арчболд и его команда стали расчищать жилище от завалов, они обнаружили там множество ценных вещей: пачки наличных, дизайнерскую одежду, шубы, коллекционные монеты и серебряный слиток. По подсчетам британца, общая сумма находок составила 293 тысячи фунтов стерлингов (30 миллионов рублей).

«Это была лучшая инвестиция, которую я сделал на сегодняшний день!» — подчеркнул Арчболд.