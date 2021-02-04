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Мужчина купил дом обычной учительницы и нашел там сокровища 

Lenta.ru 24 минуты назад
Британец купил дом учительницы и нашел там сокровища
Фото: Facebook
Британец купил дом обычной учительницы музыки Бетт-Джоан Рэк после ее смерти за 7331 фунт стерлингов (около 760 тысяч рублей) и нашел там сокровища на крупную сумму. Об этом пишет Bored Panda.
Владелец антикварного магазина Алекс Арчболд приобрел дом, зная, что в нем есть рояль, который может представлять некоторую ценность. Учительницу он знал на протяжении нескольких лет, однако ни разу не был у нее дома.
Когда Арчболд и его команда стали расчищать жилище от завалов, они обнаружили там множество ценных вещей: пачки наличных, дизайнерскую одежду, шубы, коллекционные монеты и серебряный слиток. По подсчетам британца, общая сумма находок составила 293 тысячи фунтов стерлингов (30 миллионов рублей).

«Это была лучшая инвестиция, которую я сделал на сегодняшний день!» — подчеркнул Арчболд.

Ранее сообщалось, что во французском городе Морез случайно обнаружили клад в выкупленном мэрией доме. В одном из шкафов нашли пять слитков золота и более тысячи золотых монет номиналом по 20 франков XIV-XVII веков. Стоимость клада оценили в более, чем 500 тысяч евро (более 46 миллионов рублей).
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