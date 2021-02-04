Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам 

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Канада приравняла ультраправую группировку «Русское имперское движение» к террористам. Кроме того, в расширенный список террористических движений, который был опубликован на сайте правительственного издания страны, были включены еще несколько радикальных организаций: The Proud Boys, Atomwaffen Division, The Base.

Кроме вышеперечисленных движений в перечень также попали структурные подразделения исламистских террористических группировок «Исламское государство» ( ИГ ) и «Аль-Каида» (обе запрещены в России). По данным GlobalNews, включение «Русского имперского движения» в список террористов объясняется тем, что его военное крыло было связано с конфликтами на Украине, в Ливии и Сирии.

В апреле 2020 года США включили монархистское объединение в список террористических. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что движение готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе, а также пытается сплотить подобные группировки для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.

На данный момент «Русское имперское движение» не признано запрещенным в России. Однако оно упоминается в федеральном перечне экстремистских материалов.