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Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам 

Lenta.ru 1 час назад
Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам
Фото: vk.com
Канада приравняла ультраправую группировку «Русское имперское движение» к террористам. Кроме того, в расширенный список террористических движений, который был опубликован на сайте правительственного издания страны, были включены еще несколько радикальных организаций: The Proud Boys, Atomwaffen Division, The Base.
Кроме вышеперечисленных движений в перечень также попали структурные подразделения исламистских террористических группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (обе запрещены в России). По данным GlobalNews, включение «Русского имперского движения» в список террористов объясняется тем, что его военное крыло было связано с конфликтами на Украине, в Ливии и Сирии.
В апреле 2020 года США включили монархистское объединение в список террористических. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что движение готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе, а также пытается сплотить подобные группировки для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.
На данный момент «Русское имперское движение» не признано запрещенным в России. Однако оно упоминается в федеральном перечне экстремистских материалов.
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Комментарии
В мире , Исламское государство , Аль-Каида , Канада , Ливия , Сирия , США
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