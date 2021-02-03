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Украинский посёлок хотят переименовать в Нью-Йорк 

News.ru 1 час назад
Украинский посёлок захотели переименовать в Нью-Йорк
Фото: kmu.gov.ua
В Верховной раде одобрили решение о переименовании посёлка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области Украины в Нью-Йорк.
Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения парламента страны удовлетворил представление Донецкой военно-гражданской администрации. Об этом заявил депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура.

Очень жду голосования в Раде. Однозначно, это один из важнейших вопросов сейчас, — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

По его словам, Нью-Йорк — историческое название данного населённого пункта. Оно использовалось до 1951 года.
В Новгородском проживает около 10 тысяч человек. На территории посёлка расположена железнодорожная станция Фенольная (на линии Константиновка — Ясиноватая). Кроме того, там находится Дзержинский фенольный завод. Посёлок был основан выходцами из американской секты меннонитов.
Как писал NEWS.ru, на Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину из тех, что расположены на открытой территории. Об этом сообщил глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.
После Евромайдана Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов…», который запрещает пропаганду советской символики.
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Комментарии 2
В мире , Александр Качура , Верховная Рада , Нью-Йорк , США
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