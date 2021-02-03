Зеленский обосновал блокировку трех телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заблокированные его указом телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK работали на подрыв реформ в стране и курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Об этом он сказал в среду во время встречи с послами стран Группы семи и Евросоюза

"Хочу отметить работу Службы безопасности Украины именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве. Санкции против средств массовой информации — это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности ", — цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

Согласно информации, "телеканалы, по которым были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний на Украине, направленных на подрыв реформ, курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию и продвижения гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в стране". При этом президент заверил, что свободе слова в стране ничего не угрожает. "На Украине едва ли не самая большая в регионе концентрация свободных вещателей и медиа", — отметил Зеленский, добавив, что украинская власть будет действовать исключительно по закону.