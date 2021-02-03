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Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я думаю, что по отношению к России, если взять телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным, очевидно, президент не отошел от позиций», — цитирует ТАСС Псаки.

По ее словам, президент ясно дал понять, что есть сферы, где США и России могут сотрудничать, в частности по новому договору СНВ, который идет в русле интересов национальной безопасности США.
Также она отметила, что Байден обеспокоен вопросами «вмешательства в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане». «Он [Байден] готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», — отметила Псаки.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что выступление президента в Госдепартаменте с речью о внешней политике не будет содержать детали всех направлений в этой сферы.

«Завтрашний визит президента в Госдепартамент, который мы перенесли из-за снегопада, в основном ориентирован на его желание поблагодарить сотрудников дипслужбы. Он, безусловно, расскажет в широком смысле о внешней политике своей администрации . Это не будет изложением его видения каждой проблемы во внешнеполитической сфере. У него будет достаточно времени, чтобы сделать это», — отметила она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта.
Путин и Байден договорились "постоянно общаться"
Напомним, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США официально был продлен в среду, 3 февраля. МИД России отметил особую роль телефонного разговора президентов обеих стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в продлении документа.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
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В мире , Политика , Энтони Блинкен , Сергей Рябков , Джозеф Байден , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , Администрация США , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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