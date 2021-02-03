Глава МИД Украины объяснил, почему страна до сих пор не вступила в НАТО 

"Нет консенсусного решения государств-членов НАТО относительно обретения Украиной членства… Нет такого — "заявка". Должен быть пройден определенный путь. Сначала нам в 2008 году пообещали на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия однажды станут членами НАТО. Этот вопрос решен. НАТО согласилась. Теперь есть два промежуточных этапа. Первый — получение плана действий по членству, это тот вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно нарушает перед государствами-членами альянса, я его нарушаю. Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите. А второй — это консенсусное решение государств-членов альянса о том, что Украину принимают в состав НАТО", — заявил Кулеба в эфире "Пятого канала".