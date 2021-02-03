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Глава МИД Украины объяснил, почему страна до сих пор не вступила в НАТО 

РИА Новости 38 минут назад
Глава МИД Украины объяснил, почему страна до сих пор не вступила в НАТО
Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-членов.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу HBO заявил, что членство в НАТО является приоритетом Украины и одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, кроме того, он обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не является членом альянса.

"Нет консенсусного решения государств-членов НАТО относительно обретения Украиной членства… Нет такого — "заявка". Должен быть пройден определенный путь. Сначала нам в 2008 году пообещали на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия однажды станут членами НАТО. Этот вопрос решен. НАТО согласилась. Теперь есть два промежуточных этапа. Первый — получение плана действий по членству, это тот вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно нарушает перед государствами-членами альянса, я его нарушаю. Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите. А второй — это консенсусное решение государств-членов альянса о том, что Украину принимают в состав НАТО", — заявил Кулеба в эфире "Пятого канала".

При этом он отметил, что у Зеленского есть собственные взгляды относительно места Украины в мире. "Я неоднократно разговаривал с президентом и на тему Европейского союза, и на тему НАТО. У него есть свои сложившиеся взгляды на это, он убежден, что членство в ЕС и НАТО являются важными для Украины. Поэтому мне не надо ничего ему подсказывать, у него есть сформированная собственная позиция по этому поводу", — сказал дипломат.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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В мире , Джозеф Байден , Дмитрий Кулеба , МИД , ЕС , Верховная Рада , НАТО , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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