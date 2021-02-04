Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Украина признала критическую ситуацию с углем 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Украина признала критическую ситуацию с углем
Фото: Reuters
Запасов угля на Украине по состоянию на начало февраля в 5,5 раза меньше, чем на тот же период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Ведомство признало ситуацию критической и объявило, что та может закончиться «общесистемной аварией в объединенной энергосистеме Украины» и графиками аварийного прекращения подачи электроэнергии потребителям.
Сообщение опубликовано спустя полторы недели после того, как главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко назвал ситуацию худшей за всю историю независимой Украины. По его словам, никогда еще на ТЭС не было настолько мало топлива в этот период.
НКРЭКУ обещала провести проверку, чтобы обеспечить энергетические компании топливом и создать резервы. Однако с того момента ситуация ухудшилась. По данным Минэнерго Украины, 2 февраля на теплоэлектростанциях оставалось только 431,9 тысячи тонн угля, из них 291 тысяча газового и 140,9 тысячи антрацита.
В результате 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Хотя в прошлом году в республике был принят закон, запрещающий покупку электроэнергии из России по двусторонним договорам. До этого республика вела поставки из Белоруссии.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Последние новости
Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру В Германии заявили об удивлении Запада от российской вакцины В Германии заявили об удивлении Запада от российской вакцины В России выявили 16 714 новых случаев коронавируса В России выявили 16 714 новых случаев коронавируса
Комментарии 1
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
00:44
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
Происшествия Криминал
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
00:28
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
Происшествия
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
03:35
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение