Более 403 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире 

Все новости на карте

Более 403 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 403 263 случая заболевания, умерло 12 120 пациентов. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (202 291), Европу (134 985) и Юго-Восточную Азию (24 035).