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Москва

Макрон положительно оценил публикацию о «Спутнике V» 

ТАСС и ещё 5 11 часов назад
Макрон положительно оценил публикацию о «Спутнике V»
Фото: ТАСС
Публикация научного журнала The Lancet о российской вакцине "Спутник V" против коронавируса дала возможность Европе больше узнать об этом препарате. Такое мнение выразил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

"Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины "Спутник V" и готовности России зарегистрировать ее в Европе", — отметил Макрон.

Во вторник журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.
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В мире , Эмманюэль Макрон , Москва , Франция
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