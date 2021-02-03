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Москва

Стали известны четыре формата проведения «Евровидения-2021» 

Вероника Полынина 58 минут назад
Организаторы «Евровидения» отказались от привычного формата конкурса
Фото: РИА Новости
Песенный конкурс «Евровидение» состоится в Роттердаме 18-22 мая, но пройдет в измененном формате, сценарий которого до сих пор не определен. Об этом говорится в заявлении организаторов конкурса.
Организаторы исключили сценарий, при котором «Евровидение-2021» состоится в обычном формате.

«Конкурс песни «Евровидение» обязательно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в нынешних обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли», — заявил исполнительный продюсер конкурса Мартин Остердаль.

Согласно заявлению, организаторы сосредоточат внимание на сценарии B. При этом сценарии большинство артистов приедут в Роттердам и споют вживую, а те, кто не сможет приехать, представят свой номер по видеосвязи. Зал будет заполнен максимум на 80%, а в пресс-центре конкурса смогут аккредитоваться не более 500 журналистов, еще 1000 человек будут освещать «Евровидение» удаленно. Обязательным условием остается соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.
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В качестве запасных остаются также сценарии С и D. По сценарию C, выступления артистов будут проводиться в прямом эфире по видеосвязи, но на сцене арены в Роттердаме будут находиться ведущие и участники шоу-программы. Четвертый сценарий предполагает полный перевод «Евровидения» на дистанционный формат.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году «Евровидение» было отменено из-за пандемии коронавируса. Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big. Решение о том, поедет ли этот коллектив на «Евровидение-2021», пока не принято.
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