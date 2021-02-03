В Евросоюзе напомнили Украине о свободе СМИ 

Евросоюз сейчас оценивает последствия санкций, введённых на Украине против трёх оппозиционных телеканалов, и напоминает о первостепенной роли свободы СМИ. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал ТАСС.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины и президент страны Владимир Зеленский ввели санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Все три канала 2 февраля прекратили телевещание и транслируются только на площадке YouTube.
«Мы оцениваем последствия этого решения. Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придаёт первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — сказал Стано.
Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал закрытие телеканалов вопиющим нарушением Украиной своих обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Он также призвал западные политические структуры отреагировать на произошедшее.