Жена короля Таиланда пропала после скандала с интимными фото его любовницы

Сторонники таиландской королевы Сутхиды заметили, что она с конца декабря не появляется на публике, и испугались за ее судьбу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

После того как король в октябре прошлого года вернулся из Германии , где в течение нескольких месяцев жил в отеле с многочисленными любовницами, Сутхида сопровождала его на официальных мероприятиях в столице Таиланда , а также на королевских прогулках по дворцу.

Последний раз Сутхиду видели 28 декабря, когда она вместе с супругом королем Махой Вачиралонгкорн Рамой X участвовали в мероприятии, посвященном памяти короля Таксина в Бангкоке. Это произошло всего через несколько дней после того, как Маха завершил недельный тур по провинциям страны со своей фавориткой Сининат, которую он недавно освободил из тюрьмы и вновь приблизил к себе. Ранее ее лишили титула благородного королевского консорта за оскорбления королевы Сутхиды. Теперь Сининат восстановлена в правах и, по данным издания, в этом году, скорее всего, станет второй королевой. Западные издания написали об этом как о свершившемся факте.

Сторонники Сутхиды считают, что королева попала в опалу из-за подозрений, что с ее помощью в интернет просочились сотни интимных фотографий Сининат. Теперь, когда фаворитка короля снова обрела влияние, она могла отомстить давней сопернице. Сторонники королевы опасаются, что она может разделить судьбу других бывших жен короля Махи.

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак с двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей — актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года принцесса сбежала в Великобританию.

Принц объяснил разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Он назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену — простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. В мае 2014 года в прессу просочились фотографии , на которых Срирасми, одетая только в стринги, кормит Фу Фу праздничным тортом. Через несколько месяцев она лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался