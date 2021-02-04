Лондон поддержал блокировку украинских телеканалов

Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа, — написала в Twitter Симмонс.

Как писал NEWS.ru, санкции против украинских телеканалов поддержало накануне посольство США в Киеве. Там подчеркнули необходимость работать вместе, «чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств».

Россия, в свою очередь, осудила власти Украины за блокировку телеканалов. В Кремле считают, что международным организациям следует обратить на это решение Киева внимание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что блокировка или даже ограничение работы телеканалов — это решение, которое не соответствует ни международным нормам, ни общему пониманию принципов деятельности СМИ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что санкции против телеканалов являются трудным решением. Он объяснил их введение борьбой с пропагандой. Политик подчеркнул, что поддерживает свободу слова, но выступает против «пропаганды, финансируемой страной-агрессором», имея в виду Россию.