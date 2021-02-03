Бывший премьер-министр Белоруссии покинул страну 

Она не пояснила причину его отъезда. В свою очередь, источники издания рассказали, что бывший премьер мог спешно покинуть республику из-за опасений за свою свободу. В Следственном комитете и КГБ информацию об этом не прокомментировали.

По данным собеседников портала, 3 февраля в правоохранительные органы были вызваны несколько топ-менеджеров Белагропромбанка и представители коммерческих структур. «Речь идет о каких-то коррупционных делах», — указали источники и отметили, что эти дела напрямую касаются Румаса. От каких-либо дальнейших пояснений собеседники отказались.

Сергей Румас возглавил Белагромпромбанк в 2005 году и оставался на этом посту более десяти лет. С 2012 по 2018 год он также был председателем правления Банка развития, а с 2018 по 2020 год занимал должность премьер-министра республики.