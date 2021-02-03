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Бывший премьер-министр Белоруссии покинул страну 

Lenta.ru 39 минут назад
Бывший премьер-министр Белоруссии покинул страну
Фото: Public Domain / Wikimedia
Жанна Румас, супруга бывшего премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, в интервью порталу Tut.by заявила, что политик покинул страну.
Она не пояснила причину его отъезда. В свою очередь, источники издания рассказали, что бывший премьер мог спешно покинуть республику из-за опасений за свою свободу. В Следственном комитете и КГБ информацию об этом не прокомментировали.
По данным собеседников портала, 3 февраля в правоохранительные органы были вызваны несколько топ-менеджеров Белагропромбанка и представители коммерческих структур. «Речь идет о каких-то коррупционных делах», — указали источники и отметили, что эти дела напрямую касаются Румаса. От каких-либо дальнейших пояснений собеседники отказались.
Сергей Румас возглавил Белагромпромбанк в 2005 году и оставался на этом посту более десяти лет. С 2012 по 2018 год он также был председателем правления Банка развития, а с 2018 по 2020 год занимал должность премьер-министра республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство Румаса в отставку 3 июня. Новым главой кабмина он назначил председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Бывший премьер не вошел в состав нового правительства. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!» — пояснил глава государства.
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Комментарии
В мире , Роман Головченко , Сергей Румас , Александр Лукашенко , СКР , МВД
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