Санду заявила о роспуске парламента Молдавии «любой ценой» 

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что если кабинет, который на следующей неделе предложит кандидат в премьер-министры Молдавии Наталья Гаврилица, получит вотум доверия в парламенте, то придется снова искать решение для роспуска депутатов.

По словам Санду, «досрочные парламентские выборы все равно необходимы», поэтому она рассматривает различные варианты, чтобы их инициировать в самое ближайшее время.

Молдавский лидер пояснила, что у ее сторонников в нынешнем созыве законодательного органа страны нет большинства, чтобы принимать принципиальные решения.

Ранее Санду обвинила некоторых членов Совбеза в коррумпированности страны.