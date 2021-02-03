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Санду заявила о роспуске парламента Молдавии «любой ценой» 

Аргументы Недели 1 час назад
Санду заявила о роспуске парламента Молдавии «любой ценой»
Фото: сайт президента Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что если кабинет, который на следующей неделе предложит кандидат в премьер-министры Молдавии Наталья Гаврилица, получит вотум доверия в парламенте, то придется снова искать решение для роспуска депутатов.
По словам Санду, «досрочные парламентские выборы все равно необходимы», поэтому она рассматривает различные варианты, чтобы их инициировать в самое ближайшее время.
Молдавский лидер пояснила, что у ее сторонников в нынешнем созыве законодательного органа страны нет большинства, чтобы принимать принципиальные решения.
Ранее Санду обвинила некоторых членов Совбеза в коррумпированности страны.
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В мире , Молдова
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