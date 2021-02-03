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В США выявили 134 тысячи новых случаев COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
В США выявили 134 тысячи новых случаев COVID-19
Фото: Reuters
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 134 тысячи, зафиксировано более 2 тысяч летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 134 339 случаев заболевания COVID-19 в США и 2031 летальный случай. С начала эпидемии коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 446 тысяч пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , США
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