Минск призвал Москву выйти на новый уровень кооперации 

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», он провел встречу с вице-премьером России Юрием Борисовым . В ходе нее Головченко заявил, что Россия была, является и будет ключевым партнером Белоруссии в промышленной, военно-технической и научно-технической сферах, а укрепление и развитие сотрудничества с ней — приоритет Минска.

Он призвал власти России принять дополнительные меры по активизации сотрудничества в космической сфере и радиоэлектронной промышленности.

«Мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации», — заявил глава белорусского правительства.

В конце января пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщила, что с целью компенсации недополученных компанией «Гомельтранснефть Дружба» доходов приняло решение с 1 февраля увеличить тарифы на услуги по транзитной транспортировке российской нефти на 6,6%.