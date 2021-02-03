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Москва

Минск призвал Москву выйти на новый уровень кооперации 

Артём Кульша 20 минут назад
Минск призвал Москву выйти на новый уровень кооперации
Фото: ТАСС
Россия и Белоруссия обязаны выйти на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», он провел встречу с вице-премьером России Юрием Борисовым. В ходе нее Головченко заявил, что Россия была, является и будет ключевым партнером Белоруссии в промышленной, военно-технической и научно-технической сферах, а укрепление и развитие сотрудничества с ней — приоритет Минска.
Он призвал власти России принять дополнительные меры по активизации сотрудничества в космической сфере и радиоэлектронной промышленности.

«Мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации», — заявил глава белорусского правительства.

В конце января пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщила, что с целью компенсации недополученных компанией «Гомельтранснефть Дружба» доходов приняло решение с 1 февраля увеличить тарифы на услуги по транзитной транспортировке российской нефти на 6,6%.
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В мире , Юрий Борисов , Роман Головченко
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