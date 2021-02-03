«Мисс Белоруссия» рассказала об издевательствах в СИЗО 

«Мисс Белоруссия-2008» Ольга Хижинкова, попавшая в минский изолятор после акций протеста, заявила, что ей приходилось спать на голом полу рядом с бездомными. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «КраСава».
В изоляторе к Хижинковой подселяли женщин без определенного места жительства, со вшами и психическими заболеваниями
«Это было наказание, приготовленное специально для меня. Другой вопрос, конечно, какой реакции они ожидали. Что я начну бросаться на двери и кричать: «Выпустите меня»? Жалкими выглядит такие люди, которые это придумывают», — отметила она.
У одной из ее сокамерниц случился приступ эпилепсии, она упала на пол и получила травму головы. Сотрудники изолятора, по словам Хижинковой, этой женщине никак не помогали.
Хижинковой не передали ни одного письма от родных, 42 дня она находилась вообще без связи.
Как сообщал «Рамблер», с лета 2020 года в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.