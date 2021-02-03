«Мисс Белоруссия» рассказала об издевательствах в СИЗО 

«Мисс Белоруссия-2008» Ольга Хижинкова, попавшая в минский изолятор после акций протеста, заявила, что ей приходилось спать на голом полу рядом с бездомными. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «КраСава».

В изоляторе к Хижинковой подселяли женщин без определенного места жительства, со вшами и психическими заболеваниями

«Это было наказание, приготовленное специально для меня. Другой вопрос, конечно, какой реакции они ожидали. Что я начну бросаться на двери и кричать: «Выпустите меня»? Жалкими выглядит такие люди, которые это придумывают», — отметила она.

У одной из ее сокамерниц случился приступ эпилепсии, она упала на пол и получила травму головы. Сотрудники изолятора, по словам Хижинковой, этой женщине никак не помогали.

Хижинковой не передали ни одного письма от родных, 42 дня она находилась вообще без связи.