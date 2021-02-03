В США Путина признали победителем в мировой гонке вакцин 

Высокий уровень эффективности и безопасности, который показал «Спутник V», говорит о значительной победе, одержанной Россией в глобальной гонке вакцин. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

«Рамблер» писал, что ранее промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили вакцину, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.

Американское издание подчеркнуло, что эффективность российского препарата почти равна вакцинам, разработанным американскими Moderna Inc., Pfizer Inc. и немецкой BioNTech SE. При этом российская вакцина значительно превосходит препарат от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca PLC.

Высокий результат «Спутника V» представляет собой «значительную победу для президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцинации, обеспечивая вотум доверия к возможностям российской науки и медицины», говорится в статье.

Американские журналисты также отметили, что результаты испытаний доказывают неуместность критики, с которой столкнулась Москва после быстрого создания вакцины.