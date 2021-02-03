Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В США Путина признали победителем в мировой гонке вакцин 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
В США Путина признали победителем в мировой гонке вакцин
Фото: РИА Новости
Высокий уровень эффективности и безопасности, который показал «Спутник V», говорит о значительной победе, одержанной Россией в глобальной гонке вакцин. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
«Рамблер» писал, что ранее промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили вакцину, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.
Американское издание подчеркнуло, что эффективность российского препарата почти равна вакцинам, разработанным американскими Moderna Inc., Pfizer Inc. и немецкой BioNTech SE. При этом российская вакцина значительно превосходит препарат от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca PLC.
The Lancet опубликовал итоги испытаний "Спутника" V
Высокий результат «Спутника V» представляет собой «значительную победу для президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцинации, обеспечивая вотум доверия к возможностям российской науки и медицины», говорится в статье.
Американские журналисты также отметили, что результаты испытаний доказывают неуместность критики, с которой столкнулась Москва после быстрого создания вакцины.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии
В мире , Владимир Путин , Министерство обороны , Pfizer
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
00:31
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
Происшествия Криминал
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
01:00
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
Общество
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение