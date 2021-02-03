США получили от России уведомление о шагах по продлению ДСНВ 

США получили от России уведомление о проводимых процедурах по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), Вашингтон надеется на скорое завершение процесса продления. Об этом заявил в среду журналистам посол США в Москве Джон Салливан.
На соответствующий вопрос об уведомлении со стороны РФ дипломат ответил: "Да".
"Мы продолжаем прогрессировать в плане выполнения шагов, которые нужно предпринять, чтобы продлить договор", — сказал он, добавив, что рассчитывает на скорое завершение процесса продления.