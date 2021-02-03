Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией 

Как писал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии COVID-19 27 марта 2020 года.

Сегодня стало известно, что Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией

«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва — Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва — Ереван, четыре рейса в неделю)», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

По данным на 1 февраля, Россия возобновила авиасообщение с 19 странами: Мальдивы, Египет, Турция, ОАЭ, Сейшельские Острова, Танзания, Швейцария, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Япония, Вьетнам, Куба, Индия, Эфиопия, Катар и Финляндия. С 8 февраля возобновятся авиарейсы в Грецию и Сингапур.