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Европейский инвестбанк выделил Украине рекордную сумму в 2020 году 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Европейский банк выделил Украине более €1 млрд в 2020 году
Фото: РИА Новости
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) направил Украине рекордное финансирование в размере более 1 миллиарда евро в 2020 году, деньги шли, в том числе, на поддержку затронутых конфликтом регионов на востоке страны, говорится на страничке ЕИБ в соцсети Twitter.

"Несмотря на сложный 2020 год, ЕИБ продолжил делать столь необходимый вклад в экономику Украины и ее людей. Мы сделали рекордные инвестиции в размере более 1 миллиарда евро в Украину в 2020 году, фокусируя наши операции на поддержке затронутых конфликтом регионов на востоке страны, устойчивой и "зеленой" инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлении бизнеса после COVID-19", — цитируются в Twitter слова вице-президента банка.

Украина — основной получатель средств ЕИБ среди все прочих стран, входящих в программу "Восточное соседство" Евросоюза. На неё приходится более 60% кредитов, предоставляемых банком в этом регионе.
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Восточное партнерство направлено на углубление и укрепление отношений между Европейским союзом и его государствами-членами с шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
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В мире , ЕС , Киев , Москва
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