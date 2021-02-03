Европейский банк выделил Украине более €1 млрд в 2020 году

"Несмотря на сложный 2020 год, ЕИБ продолжил делать столь необходимый вклад в экономику Украины и ее людей. Мы сделали рекордные инвестиции в размере более 1 миллиарда евро в Украину в 2020 году, фокусируя наши операции на поддержке затронутых конфликтом регионов на востоке страны, устойчивой и "зеленой" инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлении бизнеса после COVID-19", — цитируются в Twitter слова вице-президента банка.