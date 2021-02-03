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На Украине назвали сумму потерь из-за конфликта в Донбассе 

Алиса Селезнёва 1 час назад
На Украине назвали сумму потерь из-за конфликта в Донбассе
Фото: Reuters
Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла уже около 120 миллиардов долларов. Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации, вице-премьер Алексей Резников.
«Рамблер» писал, что с 2014 года Украина проводит военную операцию против непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».

«По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около $22 млрд Все это — приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны — факт», — пояснил он.

При этом, по его словам, пока невозможно подсчитать, сколько точно у Украины осталось государственного имущества в Донбассе, а также оценить потери частных лиц.
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В мире , Алексей Резников
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