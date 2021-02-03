Президентский рейтинг Зеленского за год упал более чем в три раза 

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за год упал более чем в три раза, сообщает РИА Новости. Если бы осенью он избирался на пост главы государства, то его поддержали бы менее четверти населения Украины.

К таким выводам пришли специалисты Киевского международного института социологии (КМИС). Они спросили у украинцев, кого они хотели бы видеть в качестве национального лидера.

22,2% респондентов назвали кандидатуру Владимира Зеленского. Это при том, что прошлой весной его рейтинг фиксировался на отметке 70%. На втором месте оказался бывший президент Украины Петр Порошенко с показателем в 13,2%, на третьем — сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (9,3%). За лидера парии «Батьковщина» свои голоса отдали бы 6,8% украинцев. Рейтинг остальных кандидатов — менее 5%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Зеленскому инициируют импичмент. Накануне президент ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат. Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено.

Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено. В настоящий момент ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины. Сегодня «Оппозиционная платформа — За жизнь» распространила заявление о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с закрытием каналов Козака.