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Президентский рейтинг Зеленского за год упал более чем в три раза 

Павел Тиунов 40 минут назад
Президентский рейтинг Зеленского за год упал более чем в три раза
Фото: Reuters
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за год упал более чем в три раза, сообщает РИА Новости. Если бы осенью он избирался на пост главы государства, то его поддержали бы менее четверти населения Украины.
К таким выводам пришли специалисты Киевского международного института социологии (КМИС). Они спросили у украинцев, кого они хотели бы видеть в качестве национального лидера.
22,2% респондентов назвали кандидатуру Владимира Зеленского. Это при том, что прошлой весной его рейтинг фиксировался на отметке 70%. На втором месте оказался бывший президент Украины Петр Порошенко с показателем в 13,2%, на третьем — сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (9,3%). За лидера парии «Батьковщина» свои голоса отдали бы 6,8% украинцев. Рейтинг остальных кандидатов — менее 5%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Зеленскому инициируют импичмент. Накануне президент ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат. Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено.
Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено. В настоящий момент ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины. Сегодня «Оппозиционная платформа — За жизнь» распространила заявление о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с закрытием каналов Козака.
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Комментарии 1
В мире , Юрий Бойко , Тарас Козак , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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