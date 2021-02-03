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Москва

Пока вы в маске: Ухань раскрыл новую информацию о коронавирусе 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы в маске: Ухань раскрыл новую информацию о коронавирусе
Фото: EPA

Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

Председатель Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в большинстве регионов в настоящий момент ситуация с коронавирусом стабилизируется.
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Эксперты ВОЗ получили в Ухане новые данные по COVID-19

«С нами делятся информацией, которую мы раньше не видели, никто раньше не видел», — заявил представитель ВОЗ из китайского Уханя.
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В США Путина признали победителем в мировой гонке вакцин

Признание эффективности «Спутника V» означает победу президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины, пишет американское издание WSJ.
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Мясников выступил за отмену масочного режима

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, чтобы защититься от возможного заражения коронавирусом, есть более эффективное средство.
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Дания введет цифровые "корона-паспорта"

Власти рассчитывают, что это даст возможность частично возобновить деловую жизнь страны.
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Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии
В мире , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , ВОЗ , РИА Новости
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