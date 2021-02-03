Эксперты ВОЗ получили в Ухане новые данные по COVID 

Международная группа экспертов ВОЗ , прибывшая в китайский город Ухань, который считается источником распространения COVID-19, получает данные, «которые никто раньше не видел».

Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал входящий в состав команды британский и американский эксперт Питер Дасзак.

«С нами делятся информацией, которую мы раньше не видели, никто раньше не видел», — заявил представитель ВОЗ, выразив уверенность, что экспертам удастся выполнить свою миссию по выявлению источника распространения вируса, который привел к пандемии.

Дасзак сообщил, что эксперту получают новую информацию, по его словам, это очень ценный материал. Он отметил, что в частности есть новые данные и по рынку морепродуктов «Хуанань», где были выявлены первые случаи COVID-19.

Ранее сообщалось, что группа экспертов ВОЗ посетит 3 февраля Уханьский институт вирусологии, передает телеканал «360».