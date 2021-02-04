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Депутат Верховной рады назвал цель импичмента Зеленского 

News.ru и ещё 31 17 минут назад
В Раде назвали цель импичмента Зеленского
Фото: globallookpress.com
Импичмент президента Украины Владимира Зеленского станет ответом на конкретные нарушения конституции и действующего законодательства. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктор Медведчук.
Политик заявил, что глава украинского государства предпринимает попытки установки диктатуры и узурпации власти.

Мы хотим представить на суд наших граждан, политиков те аргументы, которые являются фундаментом для того, чтобы эта процедура была задействована, а президент Зеленский отправлен в отставку, — заявил Медведчук в интервью «Известиям».

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении трёх телеканалов — «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, ZIK и NewsOne. В результате телеканалы оказались лишены эфира.
Также санкции были введены против владельца этих СМИ, депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.
Также NEWS.ru сообщал, что экс-президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко поддержал ввод санкций против телеканалов NewsOne, «112. Украина» и ZIK.
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Комментарии 7
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , газета "Известия"
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