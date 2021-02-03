Китай направит развивающимся странам 10 млн доз вакцины

Власти КНР передадут развивающимся странам 10 млн доз препаратов для вакцинации от коронавируса. Партия вакцины будет передана международному механизму COVAX, который создан для распределения препаратов для борьбы с коронавирусом наиболее нуждающимся странам.

По запросу ВОЗ Китай готов предоставить COVAX 10 млн доз вакцин. Многие из них будут использованы для удовлетворения острых потребностей развивающихся стран, — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно подсчётам СМИ, число человек во всех странах мира, получивших прививку от коронавируса, превысило число заразившихся COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано около 103,9 млн случаев заражения коронавирусом. При этом прививку от COVID-19 сделали, по меньшей мере, 105,1 млн человек.

3 февраля в ВОЗ предупредили о рекордном числе летальных исходов от коронавирусной инфекции за последнюю неделю, несмотря на снижение темпов распространения заболевания.