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Китай направит развивающимся странам 10 млн доз вакцины от COVID 

News.ru и ещё 2 37 минут назад
Китай направит развивающимся странам 10 млн доз вакцины
Фото: Reuters
Власти КНР передадут развивающимся странам 10 млн доз препаратов для вакцинации от коронавируса. Партия вакцины будет передана международному механизму COVAX, который создан для распределения препаратов для борьбы с коронавирусом наиболее нуждающимся странам.

По запросу ВОЗ Китай готов предоставить COVAX 10 млн доз вакцин. Многие из них будут использованы для удовлетворения острых потребностей развивающихся стран, — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно подсчётам СМИ, число человек во всех странах мира, получивших прививку от коронавируса, превысило число заразившихся COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано около 103,9 млн случаев заражения коронавирусом. При этом прививку от COVID-19 сделали, по меньшей мере, 105,1 млн человек.
3 февраля в ВОЗ предупредили о рекордном числе летальных исходов от коронавирусной инфекции за последнюю неделю, несмотря на снижение темпов распространения заболевания.
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В мире , МИД , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Китай
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