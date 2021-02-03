ВСУ открыли огонь по жителям Донбасса

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Украинская сторона открыла огонь по жителям Донецкой народной республики, нарушив перемирие. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По данным канала, огонь в Донбассе велся «из танков и тяжелых минометов».

«В результате обстрела ВСУ ранен житель Горловки. Вероятнее всего, осколком от мины или танкового снаряда. Друзья из Донецка передают, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое», — отмечается в сообщении.

В WarGonzo также заявили, что в донбасском селе Сигнальное в результате обстрелов получили повреждения минимум пять жилых домов.

Как сообщал «Рамблер», ранее журналистка Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить Донбасс, потому что местные жители хотят иметь возможность быть русскими и жить у себя дома. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос присоединения Донбасса не стоит на повестке дня российских властей, а Симоньян не может быть выразительницей официальной позиции России.