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Москва

«Огонь из танков и минометов»: обострение ситуации в Донбассе 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
ВСУ открыли огонь по жителям Донбасса
Фото: ТАСС
Украинская сторона открыла огонь по жителям Донецкой народной республики, нарушив перемирие. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.
По данным канала, огонь в Донбассе велся «из танков и тяжелых минометов».

«В результате обстрела ВСУ ранен житель Горловки. Вероятнее всего, осколком от мины или танкового снаряда. Друзья из Донецка передают, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое», — отмечается в сообщении.

В WarGonzo также заявили, что в донбасском селе Сигнальное в результате обстрелов получили повреждения минимум пять жилых домов.
Как сообщал «Рамблер», ранее журналистка Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить Донбасс, потому что местные жители хотят иметь возможность быть русскими и жить у себя дома. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос присоединения Донбасса не стоит на повестке дня российских властей, а Симоньян не может быть выразительницей официальной позиции России.
При этом министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова подчеркнула, что желание властей ДНР и ЛНР войти в состав РФ не противоречит «минским соглашениям».
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Комментарии 1
В мире , Армия , Дмитрий Песков , Наталья Никонорова , Маргарита Симоньян
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