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Москва

Белый дом намерен усиливать санкции против России 

Газета.Ru и ещё 3 3 февраля 2021
В Белом доме анонсировали более эффективное противодействие России. В частности, помощник нынешнего главы США Джейк Салливан заметил, что Вашингтон намерен привлечь Москву к ответственности за "хакерские атаки", "вмешательство в выборы", "отравление граждан на европейской земле". Но когда именно это произойдет пока неизвестно.
Новый внешнеполитический курс, по мнению администрации США во главе с Джо Байденом, позволит эффективно противодействовать России.

«Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения», — заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, новый состав администрации Белого дома, в отличие от предыдущего, будет стараться привлечь Россию «к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась».

«Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, хакерские атаки и [компьютерные] взломы, о которых вы только что упомянули. И многое другое. Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим», — пояснил политик.

Салливан считает, что это поможет изменить поведение Москвы в будущем. В то же время советник главы Соединенных Штатов признал, что эти шаги американской администрации не помогут добиться отказа России от абсолютно всего, что не нравится властям США.

« [Однако] действительно ли мы считаем, что будем способны проводить более твердый и эффективный курс, когда дело касается российской агрессии и российского плохого поведения? Да, считаем», — отметил он.

В то же время он подчеркнул, что это не помешает сотрудничать с Россией, когда это будет отвечать американским интересам. «Мы можем одновременно делать несколько дел», — уверен он.

«И [состоявшееся в среду] продление [Москвой и Вашингтоном] нового ДСНВ [Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений], удержание под контролем ядерного распространения в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Америки», — подчеркнул помощник Байдена.

Москва неоднократно утверждала, что не имеет причастности к недавней кибератаке на американские ведомства и компании через вредоносное программное обеспечение. Помимо этого, российские власти подчеркивали, что не вмешивались в американский избирательный процесс.
Путин и Байден договорились "постоянно общаться"
Тем не менее Соединенные Штаты постоянно усиливают санкционное давление на Россию. Как отмечал ранее российский президента Владимир Путин, при прошлой администрации во главе с Дональдом Трампом против Москвы было применено больше всего различных рестрикций. Да и сами американские власти признавали, что уже не знают, на что наложить санкции в России. Тем не менее они не оставляют попыток найти «другие места», где смогут «продемонстрировать недовольство» Москвой.
Например, возможно, что руководство США будет оказывать давление на Москву при помощи союзников, отметили помощники Джо Байдена, передает газета New York Times.
По данным издания, один из них признал, что США «порядком выдохлись в смысле санкций». «Помощники Байдена заявляют, что разница сейчас в том, что они будут усердно работать, чтобы скоординировать давление [на РФ] с союзниками, чьи взгляды Трамп в течение последних четырех лет в значительной степени игнорировал», — пишет газета.
Издание отмечает, что вместо санкций «особенно в случае с Россией он [Байден] может рассмотреть некоторые другие новые возможности».
Кроме того, по словам Байдена, он готов жестко противостоять действиям России, в отличие от Трампа. «Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также будем более эффективны по России, когда будем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала обзор Байденом санкций, которые были введены его предшественником Трампом, в частности, и против российского газопровода «Северный поток — 2».
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В мире , Видео , Статьи , Выборы в Москве , Джейк Салливан , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация США , New York Times , Москва , США
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