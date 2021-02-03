Дания введет цифровые «корона-паспорта»

Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства достигли соглашения с кабмином о введении цифровых "корона-паспортов" с информацией о вакцинации от COVID-19, передает ТV2 со ссылкой на источники.

Власти рассчитывают, что это даст возможность частично возобновить деловую жизнь страны. По данным телекомпании, нововведение будет представлено уже 3 февраля.

Ввести в обращение такие документы планируется через месяц. В первую очередь это коснется тех, кто совершает деловые поездки. Дания продлила до 28 февраля ограничения, введенные из-за коронавируса.