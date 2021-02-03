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Главы МИД стран G7 осудили госпереворот в Мьянме 

ТАСС 55 минут назад
Главы МИД стран G7 осудили госпереворот в Мьянме
Фото: Reuters
Главы МИД стран Группы семи (G7) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности осудили государственный переворот в Мьянме. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в среду МИД председательствующей в G7 Великобритании.

"Мы глубоко обеспокоены задержанием политических лидеров и активистов гражданского общества, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, а также нападениями на представителей СМИ. Мы призываем военных немедленно отменить чрезвычайное положение, восстановить власть демократически избранного правительства, освободить всех несправедливо задержанных и уважать права человека и верховенство закона. Результаты ноябрьских выборов должны соблюдаться, и парламент должен быть созван при первой же возможности", — говорится в сообщении.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны несколько сотен человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.
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В мире , Вин Мьин , МИД , ЕС
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