Число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заразившихся

Количество прошедших вакцинацию от нового коронавируса по всему миру впервые превысило число заразившихся, следует из подсчетов ТАСС на основе официальных данных и информации СМИ.

В мире уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн (более 2,2 млн из них умерли).

Больше всего прививок — 33,7 млн — сделали в США. На втором месте находится Великобритания, где с учетом заморских территорий, Нормандских островов и острова Мэн привились 10,2 млн человек. Третье место занимает Израиль с 5,05 млн вакцинированных.

По доле привившегося населения на первом месте находится Израиль (56,86%), второе место занимают ОАЭ (38,83%), третье — Сейшельские Острова (36,25%). Десятипроцентный порог перешагнули Великобритания (15,3%), Бахрейн (11,02%) и США (10,3%).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 884 730 случаев заражения, выздоровели 3 340 545 человек, умерли 74 158. Привились от коронавируса не менее 1 млн человек.