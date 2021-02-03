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«Мисс Белоруссия» рассказала об издевательствах в СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
«Мисс Белоруссия» рассказала об издевательствах в СИЗО
Фото: Instagram
Обладательница титула «Мисс Белоруссия — 2008» Ольга Хижинкова, которая в прошлом году 42 дня провела в СИЗО после участия в акции протеста в Минске, рассказала, что в ее камере отключали отопление и заставляли спать на полу.

«За неделю до освобождения нам отключили отопление и забрали матрасы. В течение недели декабря мы спали на холодном полу», — рассказала Хижинкова в эфире YouTube-канала «КраСава».

Девушка добавила, что была вынуждена помогать бездомной женщине, у которой случались приступы эпилепсии, так как силовики ничего не предпринимали. Кроме того, Хижинковой не разрешали общаться с родными, сообщает Ura.ru.
По словам «Мисс Белоруссия», эти наказания были приготовлены специально для нее. «У администрации президента (Лукашенко) была личная обида на меня. Условно говоря, если выражаться простым языком, мы дали тебе путевку в жизнь, а ты тут выделываешься», — подчеркнула девушка.
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Хижинкова вышла на свободу 20 декабря после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в несанкционированных акциях протеста. Хижинкова была задержана на несанкционированной акции протеста на площади Свободы в центре Минска 8 ноября. После этого прошли несколько судов, которые назначали ей разные сроки ареста за участие в акциях протеста, передает РИА «Новости».
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Администрация Президента РФ , ФСИН , РИА Новости , РИА Ura.ru , Минск
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