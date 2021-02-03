На консульство России в США напал вандал в маске 

Неизвестный человек испачкал здание Генерального консульства России в Нью-Йорке краской. Об этом сотрудник консульства рассказал РИА Новости.
По его словам, вчера с 14:00 до 20:00 у здания проходил митинг. Число его участников в течение дня менялось, но одновременно в разное время перед консульством находилось максимум около 10 человек.
«Общая направленность акции была антироссийская», — отметил собеседник агентства, не приведя других подробностей.
Он рассказал, что в ходе митинга неизвестный в маске несколько раз бросил в сторону здания консульства емкость с красной краской. По этой причине в настоящее время фасад испачкан.
В связи с произошедшим российские дипломаты обратились в правоохранительные органы, но те так и не прибыли к консульству во время акции. Также дипломаты обратились в Государственный департамент США с просьбой обеспечить безопасность дипломатической миссии России.