На консульство России в США напал вандал в маске 

Неизвестный человек испачкал здание Генерального консульства России Нью-Йорке краской. Об этом сотрудник консульства рассказал РИА Новости.

По его словам, вчера с 14:00 до 20:00 у здания проходил митинг. Число его участников в течение дня менялось, но одновременно в разное время перед консульством находилось максимум около 10 человек.

«Общая направленность акции была антироссийская», — отметил собеседник агентства, не приведя других подробностей.

Он рассказал, что в ходе митинга неизвестный в маске несколько раз бросил в сторону здания консульства емкость с красной краской. По этой причине в настоящее время фасад испачкан.