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ВОЗ пустили в Уханьский институт вирусологии 

News.ru 23 минуты назад
ВОЗ пустили в Уханьский институт вирусологии
Фото: Xinhua/Xiong Qi/Global Look Press
Экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешили посетить Уханьский институт вирусологии. Международная группа занимается изучением происхождения коронавируса.
Есть мнение, что пандемия началась именно в этом научном заведении, после утечки в одной из лабораторий. Поэтому китайская и мировая пресса уделяет событию особое значение, сообщил «Интерфакс». В частности ранее американский экс-президент Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он умышленно допустил утечку.

Я с нетерпением жду очень продуктивного дня, встречаясь с ключевыми людьми здесь и задавая все важные вопросы, которые необходимо задать, — сообщил эксперт ВОЗ Питер Дасзак накануне отъезда.

В группу вошли учёные из 12 государств, в том числе из России. Возглавил её эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. К работе медики приступили 28 января, после двухнедельного карантина в Китае.
Эксперты посетили несколько рынков в Ухани, которые, предположительно, также могли стать источником вируса, съездили в несколько больниц и побеседовали с их сотрудниками.
Пока о результатах посещения института вирусологии не сообщалось.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о том, что неготовность китайских властей делиться информацией о происхождении коронавирусной инфекции является серьёзной проблемой, которую необходимо решить.
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Комментарии 2
В мире , Энтони Блинкен , Дональд Трамп , ВОЗ , Госдеп США , Интерфакс , Китай
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