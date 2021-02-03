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Видео истории компании Amazon и Джеффа Безоса 

Вадим Дроздов 45 минут назад
«С детства я был гаражным изобретателем», — вспоминал Безос в интервью CNBC. Он делал автоматические ворота с помощью наполненных цементом покрышек, солнечную печь из зонта и фольги, которая, правда, работала не очень хорошо, сигнализацию — из противня, который гремел, когда брат или сестра пытались зайти в его комнату.
Шел 1994 год. У Безоса была стабильная работа вице-президента хедж-фонда, отличная зарплата и еще лучшие перспективы. Он наконец-то нашел девушку мечты по имени Маккензи и меньше года назад женился на ней. Казалось, будущее стабильно и предопределено. И тут Безос решил бросить работу, переехать из Нью-Йорка на Тихоокеанское побережье и начать стартап, шансы на провал которого он сам оценивал в 70%.
В мире , Видео , Джефф Безос , Amazon
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