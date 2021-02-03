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Власти Гонконга «заморозили» размер минимальной зарплаты на два года 

ТАСС 35 минут назад
Гонконг «заморозил» размер минимальной зарплаты на два года
Фото: EPA
Власти Гонконга впервые приняли решение не поднимать размер минимальной заработной платы из-за экономического кризиса, вызванного пандемией. Как сообщила в среду газета The Standard, в течение двух лет ее ставку решено сохранить на уровне 37,5 гонконгского доллара ($4,85) в час.
Данное решение мотивировано тем, что пандемия нанесла серьезный удар по экономике специального административного района КНР и вызвала много неопределенностей для бизнеса.
Минимальная зарплата была введена здесь в конце 2010 года и установлена на уровне 28 гонконгских долларов в час. С тех пор ее ставка каждые два года пересматривалась в сторону повышения с учетом инфляции.
Пандемия коронавируса нанесла новый удар по экономике Гонконга, которая вступила в стадию рецессии еще осенью 2019 года из-за массовых антиправительственных протестов. По итогам 2020 года спад ВВП здесь достиг рекордных 6,1%, уровень безработицы в декабре поднялся до уровня 6,6% — максимума за последние 16 лет.
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В мире , Гонконг , Китай
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