В Новой Зеландии одобрили применение вакцины Pfizer 

«Предварительное одобрение вакцины Pfizer — BioNTech является позитивным шагом в борьбе Новой Зеландии с COVID-19. Это означает, что теперь мы можем начать подготовку к первому этапу национальной вакцинации», — приводит ТАСС слова новозеландского премьера Джасинды Ардерн.