Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за коронавируса за неделю 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Более 96 тыс. человек умерли из-за коронавируса в мире за минувшую неделю, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Вместе с тем заболеваемость снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе было выявлено около 3,7 млн новых случаев COVID-19, что на 13% меньше, чем за предыдущие семь дней, сообщила во вторник в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно ее данным, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции, что больше, чем на предыдущей неделе (95 991 умерший), которой до сих пор принадлежал антирекорд смертности. За прошлую неделю было выявлено 3 686 110 новых инфицированных, что существенно меньше, чем за период с 18 по 24 января (4 104 947 случаев).
Как отмечает ВОЗ, "заболеваемость в мире снижается третью неделю подряд". По состоянию на 31 января в мире с начала пандемии было зафиксировано более 102 млн заразившихся и более 2,2 млн умерших.
Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 27%) и регионе Европы (на 18%). Смертность в этих регионах также упала (на 8% в обоих случаях), однако при этом рост летальности был зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21%), в Восточном Средиземноморье (на 9%) и в Западном полушарии (на 4%).
В Северной и Южной Америке за семь дней заболели более 1,8 млн человек и умерли более 47 тыс. В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,25 млн, а число летальных исходов — более чем на 36 тыс. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 200 тыс. новых случаев инфицирования, умерли более 3 тыс. человек.
В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,07 млн Далее следуют Бразилия (более 364 тыс. новых случаев), Великобритания (более 178 тыс.), Франция (более 141 тыс.), Россия (более 131 тыс.), Испания (более 109 тыс.), Мексика (более 109 тыс.), Индия (более 91 тыс.), Колумбия (более 90 тыс.) и Индонезия (более 88 тыс.).
ТАСС: последние новости
Байден подпишет несколько указов о миграции, отменяющих принятые при Трампе правила Байден подпишет несколько указов о миграции, отменяющих принятые при Трампе правила Меркель: в ЕС будут рады всем вакцинам, получившим одобрение европейского регулятора Меркель: в ЕС будут рады всем вакцинам, получившим одобрение европейского регулятора США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу
Комментарии 3
В мире , Видео , ВОЗ , Бразилия , Индия , Индонезия , Испания , Колумбия , Мексика , США , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
00:57
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
Происшествия
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
00:55
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
00:58
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение