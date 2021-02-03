На Украине три телеканала прекратили вещание по указу Зеленского 

После указа президента Украины Владимира Зеленского в стране прекратили вещание три телеканала. Теперь они доступны только для просмотра в видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.

В эфир перестали выходить телеканалы «112 Украина», «News One» и «Zik». Их отключение последовало после издания указа президента страны Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о применении к данным СМИ санкций сроком на 5 лет.

Санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий на вещание, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по распространению телепрограмм.