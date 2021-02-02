В ЕС резко осудили госпереворот в Мьянме 

Евросоюз "решительным образом" осудил военный переворот в Мьянме , в ЕС считают это "неприемлемой попыткой" и невыполнением народной воли. Об этом сообщает Интерфакс.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что выборы, проведенные в Мьянме 8 ноября 2020 года, стали важной вехой в переходе к демократическому режиму. Боррель напомнил, что на выборах была зафиксирована высокая явка.

Боррель призвал решать конфликты в рамках "юридических и административных каналов". Глава дипломатии ЕС потребовал от военных освободить президента, государственного советника и всех арестованных политиков, отменить режим чрезвычайного положения.

ЕС также предложили Мьнме свою поддержку в "добросовестном урегулировании ситуации". Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. В декабре Мьянма попала в "список наблюдения" США вместе с Кубой, Россией и Коморскими островами.