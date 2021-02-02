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Москва

Украина заявила об убийстве снайпером военнослужащего в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Украина заявила об убийстве снайпером военного в Донбассе
Фото: РИА Новости
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе заявила об убийстве военнослужащего снайпером в Донбассе. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».
Военный был тяжело ранен в районе Торецка в Донецкой области и скончался в больнице. Киев направил соответствующую ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе.
В зоне конфликта в Донбассе снайпер уничтожил украинского морпеха
Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина пыталась вернуть регион силой и обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает претензии.
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В мире , Энтони Блинкен , Дмитрий Кулеба , ОБСЕ , Интерфакс , Киев , Москва , США
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