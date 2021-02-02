Украина заявила об убийстве снайпером военного в Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе заявила об убийстве военнослужащего снайпером в Донбассе. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина»

Военный был тяжело ранен в районе Торецка в Донецкой области и скончался в больнице. Киев направил соответствующую ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе.

Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина пыталась вернуть регион силой и обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает претензии.