Китай выдвинул инициативы по нормализации отношений с США 

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Крупный китайский дипломат, экс-глава МИД и руководитель Комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи призвал новую администрацию США перейти к сотрудничеству и контролю над разногласиями двух стран, чтобы нормализовать двусторонние отношения. Об этом 2 февраля сообщает Синьхуа , подчеркивая, что заявление прозвучало в ходе диалога по видеосвязи с членами правления Национального комитета США по американо-китайским отношениям.

Ян Цзечи отметил ошибочность политики прежней администрации, воспринимавшей Китай как стратегического конкурента, в то время как интересы двух народов заключаются в том, чтобы идти навстречу друг другу и укреплять взаимодействие.

Предложение китайской стороны включает организацию широкого диалога на уровне гражданского общества и гуманитарных обменов, включая контакты университетов, аналитических центров, СМИ и предприятий.