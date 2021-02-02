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Китай выдвинул инициативы по нормализации отношений с США 

ИА Regnum 38 минут назад
Китай выдвинул инициативы по нормализации отношений с США
Фото: Reuters
Крупный китайский дипломат, экс-глава МИД и руководитель Комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи призвал новую администрацию США перейти к сотрудничеству и контролю над разногласиями двух стран, чтобы нормализовать двусторонние отношения. Об этом 2 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что заявление прозвучало в ходе диалога по видеосвязи с членами правления Национального комитета США по американо-китайским отношениям.
Ян Цзечи отметил ошибочность политики прежней администрации, воспринимавшей Китай как стратегического конкурента, в то время как интересы двух народов заключаются в том, чтобы идти навстречу друг другу и укреплять взаимодействие.
Предложение китайской стороны включает организацию широкого диалога на уровне гражданского общества и гуманитарных обменов, включая контакты университетов, аналитических центров, СМИ и предприятий.
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В мире , Ян Цзечи , МИД , Администрация США , Синьхуа , Китай , США
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