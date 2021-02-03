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Москва

Меркель призвала освободить Навального 

РИА Новости и ещё 37 14 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить Алексея Навального.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального. В частности, Белый дом заявил, что обеспокоен приговором Навальному и также призвал освободить блогера. При этом МИД РФ в ответ на заявления западных стран по Навальному уже призвал не вмешиваться в дела суверенного государства, отметив, что призывы Запада освободить его являются отрывом от реальности или ангажированностью.

"Приговор Алексею Навальному далек от любых стандартов правового государства. Навальный должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных протестующих должно прекратиться", — привел в Twitter слова Меркель представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

С аналогичным призывом выступил председатель ХДС Армин Лашет.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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В мире , Видео , Ив Роше , Армин Лашет , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , Сергей Лавров , ЕСПЧ , МИД , ФСИН
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