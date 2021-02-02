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Меркель и Байден обсудили «Северный поток-2» 

Lenta.ru 1 час назад
Меркель и Байден обсудили «Северный поток-2»
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудили строительство газопровода «Северный поток-2». Во время беседы американская сторона изложила свою позицию, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на близкого к вопросу американского госслужащего.
Отмечается, что США для решения проблемы хотят видеть от ФРГ пакетное решение. Приоритетом администрации Байдена, как и прошлого американского правительства, остается ослабление зависимости европейцев от российского природного газа и включение Украины в европейскую газовую инфраструктуру.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что судьба газопровода «Северный поток-2» решится в ближайшие недели или месяцы. Он не исключил, что на проекте будет поставлен крест, хотя и признал, что после смены власти Белый дом стал более открыт к диалогу.
Ранее о возможности провала заговорили в «Газпроме», тем не менее баржа «Фортуна» возобновила строительство в датских водах.
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В мире , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Газпром , МИД , Handelsblatt , Германия , США
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