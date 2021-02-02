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Москва

Украина наказала Никарагуа за Крым 

Артём Кульша 14 минут назад
Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым
Фото: Susana Gonzalez / Getty Images
Украина ввела санкции против Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму. Об этом сообщают «Известия».
Вчера Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к Никарагуа по причине недружественного по отношению к Украине шага — открытия почетного консульства в Крыму.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие своим указом. Сегодня депутаты Верховной рады утвердили решение. «За» высказались 322 депутата.
В январе, как сообщал «Рамблер», Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц.
Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму
В ноябре эксперты Львовского форума по безопасности пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна среди прочего внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России. Также они посоветовали украинским властям добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала.
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В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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