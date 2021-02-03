Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Белый дом призвал иммигрантов пока не ехать в США 

ТАСС и ещё 3 13 минут назад
Белый дом призвал иммигрантов отложить поездки в США
Фото: ТАСС
Белый дом, несмотря на планы президента Джо Байдена подписать во вторник новые исполнительные указы по смягчению иммиграционных правил, призывает иностранцев пока воздержаться от попыток перебраться в США. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
По ее словам, Байден намерен создать рабочую группу для воссоединения семей мигрантов, которые были разлучены в годы президентства Дональда Трампа. Второй указ предусматривает создание гуманной системы предоставления убежища и разработку стратегии для решения проблемы нерегулируемой миграции через южную границу США. Третий документ предполагает меры по интеграции мигрантов в американское общество и обеспечение честности и эффективности миграционной системы.
Тем не менее, по словам Псаки, это не означает, что иммигрантам следует срочно пытаться попасть в США в связи с грядущим изменением правил. "Это все еще опасная поездка. Сейчас не время приезжать в США. Нам нужно время для того, чтобы ввести в действие иммиграционный процесс, благодаря которому к людям могли бы относиться гуманно", — подчеркнула она.
Новый президент США уже через несколько часов после инаугурации начал подписывать указы, отменяющие ряд резонансных решений, которые были приняты его предшественником Дональдом Трампом. В частности, США возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращаются режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
ТАСС: последние новости
Меркель: в ЕС будут рады всем вакцинам, получившим одобрение европейского регулятора Меркель: в ЕС будут рады всем вакцинам, получившим одобрение европейского регулятора ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за коронавируса за неделю ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за коронавируса за неделю Байден выступит с речью о внешней политике США 4 февраля Байден выступит с речью о внешней политике США 4 февраля
Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ВОЗ , Администрация США , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
00:57
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
Происшествия
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
00:55
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
00:58
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение