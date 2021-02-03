Белый дом призвал иммигрантов отложить поездки в США

Белый дом, несмотря на планы президента Джо Байдена подписать во вторник новые исполнительные указы по смягчению иммиграционных правил, призывает иностранцев пока воздержаться от попыток перебраться в США . Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, Байден намерен создать рабочую группу для воссоединения семей мигрантов, которые были разлучены в годы президентства Дональда Трампа . Второй указ предусматривает создание гуманной системы предоставления убежища и разработку стратегии для решения проблемы нерегулируемой миграции через южную границу США. Третий документ предполагает меры по интеграции мигрантов в американское общество и обеспечение честности и эффективности миграционной системы.

Тем не менее, по словам Псаки, это не означает, что иммигрантам следует срочно пытаться попасть в США в связи с грядущим изменением правил. "Это все еще опасная поездка. Сейчас не время приезжать в США. Нам нужно время для того, чтобы ввести в действие иммиграционный процесс, благодаря которому к людям могли бы относиться гуманно", — подчеркнула она.