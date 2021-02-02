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Москва

НАТО отправил подмогу к берегам Украины 

Алиса Селезнёва 1 час назад
НАТО отправил к берегам Украины американский корабль с крылатыми ракетами
Фото: Reuters
В Черное море отправлен американский корабль с крылатыми ракетами на борту для усиления военной группировки НАТО. Интернет-пользователи назвали условия для закрытия «американской „лавочки“» у берегов Украины и России, пишет «Царьград».
Издание отмечает, что ранее в акваторию Черного моря зашел корабль ВМФ США — «Портер». Он присоединился к уже давно находившемуся там «Дональду Куку». Сопровождает корабли судно-заправщик «Ларами».
Сейчас американцы впервые с 2017 года увеличили свое количество кораблей у берегов Украины. Наращивание группировки НАТО начало после заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон будет «действовать жёстко» против российской «агрессии», говорится в статье.
Россия в свою очередь развернула в регионе систему противоракетной обороны «Бастион», а в акваторию Чёрного моря было направлено судно «Адмирал Макаров». При этом российские интернет-пользователи выразили уверенность, что «американская „лавочка“ в Черном море быстро закроется», как только в серийное производство запустят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» и беспилотные подводные аппараты «Посейдон».
Как писал «Рамблер», ранее Шестой флот США показал видео пролета бомбардировщика Су-24 возле американского эсминца Donald Cook, который зашел в Черное море 23 января. Военные подчеркнули, что США постоянно работают в Черном море для «обеспечения безопасности партнеров НАТО и стабильности в регионе». В свою очередь вице-адмирал, экс-начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов призвал «показать зубы» США из-за провокаций в Черном море.
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Комментарии 3
В мире , Петр Святашов , Джозеф Байден , Дональд Кук , Царьград ТВ
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