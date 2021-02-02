НАТО отправил к берегам Украины американский корабль с крылатыми ракетами

России, В Черное море отправлен американский корабль с крылатыми ракетами на борту для усиления военной группировки НАТО. Интернет-пользователи назвали условия для закрытия «американской „лавочки“» у берегов Украины пишет «Царьград».

Издание отмечает, что ранее в акваторию Черного моря зашел корабль ВМФ США — «Портер». Он присоединился к уже давно находившемуся там « Дональду Куку ». Сопровождает корабли судно-заправщик «Ларами».

Сейчас американцы впервые с 2017 года увеличили свое количество кораблей у берегов Украины. Наращивание группировки НАТО начало после заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон будет «действовать жёстко» против российской «агрессии», говорится в статье.

Россия в свою очередь развернула в регионе систему противоракетной обороны «Бастион», а в акваторию Чёрного моря было направлено судно «Адмирал Макаров». При этом российские интернет-пользователи выразили уверенность, что «американская „лавочка“ в Черном море быстро закроется», как только в серийное производство запустят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» и беспилотные подводные аппараты «Посейдон».