Новый штамм коронавируса выявили во Вьетнаме 

Врачи во Вьетнаме выявили новый штамм коронавирусной инфекции. По словам медиков, новая разновидность SARS-CoV-2 схожа с той, что была обнаружена в Великобритании

Вьетнамские врачи выявили мутацию коронавируса во время тестирования.

— Штамм вируса линейки В 1.1.7, впервые обнаруженной в Великобритании, найден во время массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь, — говорится в заявлении врачей.

Ранее во Вьетнаме нашли вариант коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, сообщает ФАН

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

Новый штамм вируса в ЮАР был идентифицирован в конце 2020 года. Главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим уточнил, что этот штамм оказался наиболее заразным, чем другие виды мутаций вируса.

Также новая мутация коронавируса была выявлена специалистами научного центра в Японии. Ученые сообщили, что этот штамм отличается от тех, что распространяются в Британии или ЮАР.